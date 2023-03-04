Kayserispor - Fenerbahçe CANLI İZLE | Kayserispor - Fenerbahçe Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE CANLI İZLE | Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'un konuğu oluyor. Zorlu mücadele 4 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak. Kayserispor - Fenerbahçe maçını CANLI izle...
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