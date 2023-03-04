Fenerbahçeli Enner Valencia'ya övgü dolu sözler: Transfer durumu performansını etkilemez!
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Enner Valencia'nın Brezilya ekibi Internacional ile anlaştığı iddia edilmişti. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Valencia'nın transfer durumunun performansını etkilemeyeceğini savundu. İşte Alpaslan'ın o sözleri...
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