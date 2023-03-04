FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Arda Güler'e: Cin olmadan şeytan olma!
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Kayserispor'la karşılaştı Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-1 kazandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında konuştu. Toroğlu, "Arda, geçenlerde 18'ine yeni bastı. Sakın o düşündüklerini yapmaya kalkma. Cin olmadan şeytan olma derim ben. Havada karar verdi, atlasam mı, atlamasam mı diye. Sakatlanırsın. O işi yapma, kötü gözüküyor. Jesus'un da kafasını karıştırırsın." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe haberleri
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