26 Mayıs 2019, Pazar

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Kadıköy'de konuk Antalyaspor

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı lacivertliler kazanması halinde ligi 6. sırada bitirecek.
26.05.2019

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