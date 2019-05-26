26 Mayıs 2019, Pazar
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Valbuena Fenerbahçe'ye veda etti
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile takımına veda etti.
26.05.2019
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