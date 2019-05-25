25 Mayıs 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe'de istifa

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen'in oğlu ve Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulu üyesi Metin Şen görevinden istifa ettiğini açıkladı.
25.05.2019

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