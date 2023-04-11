Jorge Jesus'a sert eleştiri! "Fenerbahçe'yi zora sokuyor"
Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Vavacars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. A Spor yorumcusu Suat Umurhan, mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Umurhan, "Jorge Jesus 66. dakikada son değişikliği yaparak riske girdi. Bu riskte başarılı oldu, başarısız olduğu yer kadro tercihi ve bazı oyunculara fazla güveninin Fenerbahçe'ye zora sokması." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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