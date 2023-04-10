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FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu Altay'ın hatasını yorumladı! "Topu sektireceksen..."

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Bu topları sektirmeyeceksin. Sektireceksen uzağa sektir. Aynı topun benzeri Karagümrük kalesine geldi. Kaleci topu, kalenin tersine attı. Altay ise topu oyunun için aldı." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri

10 Nisan 2023 | 21:38
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