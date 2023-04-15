FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu Jorge Jesus'u eleştirdi! "Arda Güler'e şans verseydi..."
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, evinde Ankaragücü'nü konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi Toroğlu, "Sahada Arda Güler diye bir oyuncu var. Önlem alamıyorsun. Aldığı topların 10'da 9'unu mükemmel kullandı. Kendisine çok iyi bir gol pozisyonu yarattı ama son vuruşu iyi yapamadı. Türkiye'nin genelinde bu tarz bir oyuncu yok. Bu oyuncu daha nasıl pişecek. Jesus daha fazla şans verseydi Fenerbahçe'nin en az 6-7 puanı daha olurdu." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri
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