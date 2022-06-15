Jorge Jesus sahaya indi Fenerbahçe sezonu açtı! İşte o görüntüler
Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunu açtı. Teknik direktör Jorge Jesus ve yeni transfer Lincoln Henrique de sarı lacivertliler ile ilk antrenmanına çıktı. İşte idmandan o görüntüler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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