SON DAKİKA: Fenerbahçe eski Galatasaraylı Bruma'nın peşinde!
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de Jorge Jesus'la sezona girecek olan Fenerbahçe'den daha önce Galatasaray forması giyen Bruma için hamle geldi. Sarı-lacivertlilerde yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
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