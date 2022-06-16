FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş Jorge Jesus sözleri! "Aldığım izlenim..."
A Spor yorumcusu Ergin Aslan, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu. Aslan, "Jorge Jesus'tan aldığım izlenim Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına çok önem vereceği yönünde." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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