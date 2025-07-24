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Jayden Oosterwolde'den flaş açıklamalar!

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, A Spor'a özel verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

24 Temmuz 2025 | 18:13
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