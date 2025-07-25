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Jhon Duran'dan Victor Osimhen sözleri! "Hoşuma gitmiyor"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, Victor Osimhen ile kıyaslanmasına ilişkin gündem olan açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

25 Temmuz 2025 | 12:49
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