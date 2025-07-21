Beşiktaş ve Fenerbahçe için flaş takas iddiası!
Son dakika transfer haberleri: Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin yıldız isimleri arasında takas yapılabileceğini söyledi.
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