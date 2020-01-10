10 Ocak 2020, Cuma

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Jailson'dan transfer açıklaması

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçeli futbolcu Jailson, basın toplantısı düzenledi. Brezilyalı oyuncu, "Fenerbahçe'de çok mutluyum, burada kalmak isterim." dedi.
10.01.2020

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Jailson basın toplantısı düzenledi. Konakladıkları otelde konuşan Jailson, devre arası kampının çok önemli olduğunu belirterek, "Bir dönem daha fazla çalışmak için, hocamızın bizden istediklerini getirebilmek için kamp önemli. Bizim en büyük hedefimiz; ikinci yarıya daha güçlü şekilde hazırlanıp hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak" ifadelerini kullandı.

''HOCAMIN NEREDE NE ZAMAN İHTİYACI OLURSA HAZIRIM''

Jailson, stoper ve orta sahada görev alması ile ilgili yöneltilen bir soruya, ''Ben esasen orta saha oyuncusuyum. Ama hocamın nerede ne zaman ihtiyacı olursa hazırım. Savunma pozisyonuna her geçen gün daha çok adapte oluyorum. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım. Konsantre bir şekilde çalışıyorum. Gol için çok mutluyum, bizim için çok önemliydi. Şampiyonluk yolunda alınabilecek her galibiyet bizim için çok önemli. Her idmandan sonra takım olarak bitiricilik çalışmaları yapıyorum'' diye cevap verdi.

''RODRUGUES MÜKEMMEL BİR FUTBOLCU''

Brezilyalı futbolcu, "Rodrigues mi sen mi daha hızlısın?" sorusuna ise, "Sanırım cevabım hayır. O gerçekten mükemmel bir futbolcu, çok hızlı. Hız konusunda onunla yarışamam" dedi.

''GUSTAVO ÇOK TECRÜBELİ BİR OYUNCU''

Sarı-lacivertli ekibe sezon başında dahil olan Gustavo hakkında da konuşan Jailson, "Milli takımda oynadığı zamanlardan beri takip ettiğim bir oyuncuydu. Bayern, Marsilya kariyeri elde etti. Çok tecrübeli bir oyuncu. Onunla aynı formayı giymek benim için bir onur. Ben de gerçekten minnettarım, çok mutluyum. Bana gerçekten yardım ediyor. Futbolumu geliştirmek için sürekli konuşuyor" şeklinde konuştu.

''KONSANTRE OLUP İŞİMİZİ YAPACAĞIZ Kİ TARAFTARIMIZA HAK ETTİĞİ ŞAMPİYONLUĞU VERELİM''

Jailson, Süper Lig'de ikinci devrenin nasıl geçeceğinin sorulması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

''Türkiye liginin rekabetinin ne seviyede olduğunu biliyoruz. 4-5 takım şampiyonluk için savaşacaktır. Konsantre olup işimizi yapacağız ki taraftarımıza hak ettiği şampiyonluğu verelim."

''BURADA KALMAK İSTİYORUM, ASLA GİTMEK İSTEMEM''

Transfer döneminde kendisiyle ilgilenen kulüpler olduğunun hatırlatılması üzerine Jailson, ''Öncelikle bu tarz kararları menajerime bırakıyorum. Ben burada kalmak istiyorum, asla gitmek istemem. Ailem ve ben burada mutluyuz. Kontratımın sonuna kadar kalmak istiyorum. Burada bir şampiyonluk kazanıp Fenerbahçe tarihine geçmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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