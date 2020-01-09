09 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Comolli ile yollar ayrılıyor iddiası!

Fenerbahçe'de bir süredir sportif direktör Damien Comolli'nin yardımcısı olarak çalışan Selinay Gürgenç'in görevine son verilmesinin ardından, Comolli'yle de yolların ayrılacağı iddia edildi. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Transfer Raporu'na bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.
09.01.2020

Comolli ile yollar ayrılıyor iddiası! Comolli ile yollar ayrılıyor iddiası! 09.01.2020
Fenerbahçe'de bir dönem sona mı eriyor? Fenerbahçe'de bir dönem sona mı eriyor? 09.01.2020
Fenerbahçe'de Comolli ile yollar ayrılıyor mu? Fenerbahçe'de Comolli ile yollar ayrılıyor mu? 09.01.2020
Fenerbahçe Simon Falette transferini böyle duyurdu Fenerbahçe Simon Falette transferini böyle duyurdu 08.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe'nin yerinde olsam Nagatomo'yu alırdım "Fenerbahçe'nin yerinde olsam Nagatomo'yu alırdım" 08.01.2020
Falette Fenerbahçe için İstanbul'da Falette Fenerbahçe için İstanbul'da 08.01.2020
Tolga: F.Bahçe için boş sözleşmeye imza atarım Tolga: F.Bahçe için boş sözleşmeye imza atarım 08.01.2020
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'ye lisans çıkacak Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'ye lisans çıkacak 08.01.2020
Ozan Tufan: Şampiyonluğa inanıyoruz Ozan Tufan: Şampiyonluğa inanıyoruz 08.01.2020
Fenerbahçe'de Simon Falette'de mutlu son Fenerbahçe'de Simon Falette'de mutlu son 08.01.2020
Fenerbahçe'nin Antalya kampı Fenerbahçe'nin Antalya kampı 08.01.2020
Canlı yayında açıkladı! O isim bugün Fenerbahçe'ye imza atacak! Canlı yayında açıkladı! "O isim bugün Fenerbahçe'ye imza atacak!" 07.01.2020
Fenerbahçeli yıldız resti çekti! 'Takımdan ayrılmak istiyorum' Fenerbahçeli yıldız resti çekti! 'Takımdan ayrılmak istiyorum' 07.01.2020
Ozan Tufan: Önemli olan Fenerbahçe'de oynamak Ozan Tufan: Önemli olan Fenerbahçe'de oynamak 07.01.2020
Fenerbahçe'de kiralık raporu Fenerbahçe'de kiralık raporu 07.01.2020
Juan Jesus'un alternatifi Simon Falette Juan Jesus'un alternatifi Simon Falette 07.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Eski Beşiktaşlı yıldız Galatasaray'a! Transferde Trabzonspor detayı...
Kamp başladı karar verildi: 'Hepsini gönderin'
Galatasaray kanadını buldu! Rodrigues, Onyekuru, şimdi de...
Beşiktaş ilk imzayı attırıyor! Menajeri İstanbul'a geldi
Yıldız oyuncuya flaş teklif! Bir dönem kapanıyor
Galatasaray'da dördüncü transfer bombası! Yıldız isim...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör