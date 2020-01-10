10 Ocak 2020, Cuma

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Emre Bol: Comolli'nin şu anda sokağa çıkacak hali yok

A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Damien Comolli ile ilgili konuşan Bol, "Comolli'nin şu anda sokağa çıkacak hali yok." ifadelerini kullandı.
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