10 Ocak 2020, Cuma
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Emre Bol: Comolli'nin şu anda sokağa çıkacak hali yok
A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Damien Comolli ile ilgili konuşan Bol, "Comolli'nin şu anda sokağa çıkacak hali yok." ifadelerini kullandı.
10.01.2020
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