İtalyan stoper Leonardo Bonucci Fenerbahçe için İstanbul'da!
Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ilk hamlesini yaptı. Sarı-lacivertli ekip dünyaca ünlü yıldız Leonardo Bonucci ile anlaşma sağladı. İtalyan stoper sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler... | Fenerbahçe haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
İtalyan stoper Leonardo Bonucci Fenerbahçe için İstanbul'da! 10 Ocak 2024 | 12:00
02:05
F.Bahçe gol oldu yağdı! İsmail Kartal'la birlikte... 09 Ocak 2024 | 12:00
01:31
Toroğlu'dan yıldız isme övgü dolu sözler! "Kaç hafta yoktu..." 07 Ocak 2024 | 12:00
02:08
"Bugün gelse yarın oynar" 03 Ocak 2024 | 12:00
01:05
Süper Kupa maçı öncesi İstiklal Marşımız'ın okunduğu ortaya çıktı 31 Aralık 2023 | 12:00
00:36
"Takımın artık iskeleti var" 31 Aralık 2023 | 12:00
11:30
F.Bahçe kafilesi İstanbul'a döndü! 30 Aralık 2023 | 12:00
02:13
Ali Koç ve Dursun Özbek otelden ayrıldı! İşte o görüntüler 29 Aralık 2023 | 12:00