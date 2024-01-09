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Fenerbahçe gol oldu yağdı! İsmail Kartal'la birlikte...

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si ofansif anlamda güçlü bir görüntü çiziyor. Bu sezon ligde 49 gol kaydeden sarı-lacivertliler, 18. maçlar itibarıyla en yüksek sayıya ulaştı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

09 Ocak 2024 | 08:57
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