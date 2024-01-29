İsmail Kartal'a flaş eleştiri! "Eğer Umut Nayir’i veriyorsan..."
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmadan sonra yerli teknik direktör İsmail Kartal yerli bir santrfor istediği belirtti. A Spor yorumcusu Gökhan Keskin ise, "Eğer Umut Nayir’i veriyorsan yeni bir santrfor istemeyeceksin." ifadelerini kullandı.
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