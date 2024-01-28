FENERBAHÇE HABERLERİ | İrfan Can Kahveci maçta neden oynamadı? İsmail Kartal açıkladı!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Bu mücadele sonrasında Kanarya'da İrfan Can Kahveci neden oynamadı diye merak ediliyordu. fotomac.com.tr editörü Burak Şentürk'ün sorusuyla Teknik Direktör İsmail Kartal bu durumu açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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