Fenerbahçe'de stoper hattı nasıl şekillenecek?
Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de 6 stoper bulunuyor. A Spor yorumcusu Yusuf Kenan Çalık, sarı-lacivertli ekibin savunma tandeminin nasıl şekillenmesi gerektiğini açıkladı. İşte o sözler...
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