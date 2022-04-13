İsmail Kartal hakkında flaş yorum! Fenerbahçe Başkanı...
Fenerbahçe aldığı üst üste başarılı sonuçların ardından gözler İsmail Kartal'a çevrildi. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan bu konu hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Alpaslan, "Ben Fenerbahçe başkanı olsam İsmail Kartal ile yola devam ederdim." dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
Kartal hakkında flaş yorum! 13 Nisan 2022 | 12:00
00:49
F.Bahçeli yıldıza şok eleştiri! 12 Nisan 2022 | 12:00
01:13
F.Bahçe'de zorlu hoca kararı! Kaynar yorumladı 12 Nisan 2022 | 12:00
01:16
Kartal'a flaş sözler: İyi sonuçlar aldı diye... 12 Nisan 2022 | 12:00
02:17
Kartal ile yollar ayrılacak mı? Canlı yayında açıkladı 12 Nisan 2022 | 12:00
00:39
Fenerbahçe hakkında flaş eleştiri | Mahmut Alpaslan: Bu sezon 5-6 oyuncu... 12 Nisan 2022 | 12:00
01:36
Fenerbahçe'de Kartal belirsizliği! 11 Nisan 2022 | 12:00
00:39
F.Bahçe'de kritik Jorge Jesus detayı! 11 Nisan 2022 | 12:00