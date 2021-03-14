İrfan Can Kahveci'den olay sözler: Emre Belözoğlu'nu mu dinleyeceğim antrenörü mü?

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ardından 'Takım Oyunu' programında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bomba bir açıklama yaptı. Toroğlu, "İrfan Can demiş ki: 'Ben Emre'yi mi dinleyeceğim, antrenörü mü, kıdemli oyuncuları mı?' Bu benim duyumum, ama gerçek. Çıkıp yalanlayacaklardır." dedi. (FB spor haberleri)

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