14 Mart 2021, Pazar
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İrfan Can Kahveci'den olay sözler: Emre Belözoğlu'nu mu dinleyeceğim antrenörü mü?
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ardından 'Takım Oyunu' programında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bomba bir açıklama yaptı. Toroğlu, "İrfan Can demiş ki: 'Ben Emre'yi mi dinleyeceğim, antrenörü mü, kıdemli oyuncuları mı?' Bu benim duyumum, ama gerçek. Çıkıp yalanlayacaklardır." dedi. (FB spor haberleri)
14.03.2021
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