14 Mart 2021, Pazar
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Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı sonrası Erol Bulut eleştirisi! "İlkokul talebesi gibi oturuyor"
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-1 mağlup olduğu Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi. Toroğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile ilgili "Fenerbahçe'nin teknik adamımın kenarda bir ağırlığı olacak, kıyafetiyle, bakışıyla. Erol Bulut'a bakıyorum ilkokul talebesi gibi oturuyor. Erol Bulut'a taktik verecek oyuncular var sahada." ifadelerini kullandı.
14.03.2021
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