07 Eylül 2019, Cumartesi
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Inter Emre Belözoğlu'nun doğum gününü bu video ile kutladı
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu 39 yaşına girdi. Tecrübeli futbolcunun doğum günü eski takımı Inter tarafından da kutlandı. İtalyan ekibi Emre'nin doğum gününü Twitter'da yayınladığı video ile kutladı.
07.09.2019
Fenerbahçe'nin kaptanı emre Belözoğlu 39 yaşına girdi. Sarı-lacivertliler Kaptan'ın doğum gününü Twitter'dan yaptığı paylaşımla kutladı.
Emre için bir paylaşımda eski kulübü Inter'den geldi.
İtalyan ekibi Emre Belözoğlu'nun doğum gününü Twitter'dan yayınladığı video ile kutladı.
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