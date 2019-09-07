07 Eylül 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nun doğum gününü böyle kutladı
Medipol Başakşehir'de 4 sezon forma giydikten sonra bu sezon Fenerbahçe'ye dönen milli futbolcu Emre Belözoğlu, 39. yaş gününü kutladı. İşte Süper Lig'de 4 büyüklerin formasını giyen bazı yıldızların doğum günü tarihleri...
Giriş Tarihi: 07.09.2019 15:00
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