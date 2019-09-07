07 Eylül 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nun doğum gününü böyle kutladı

Medipol Başakşehir'de 4 sezon forma giydikten sonra bu sezon Fenerbahçe'ye dönen milli futbolcu Emre Belözoğlu, 39. yaş gününü kutladı. İşte Süper Lig'de 4 büyüklerin formasını giyen bazı yıldızların doğum günü tarihleri...

Giriş Tarihi: 07.09.2019 15:00
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Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nun doğum gününü böyle kutladı

Başakşehir'de geçirdiği 4 yıldan sonra yeniden Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Emre Belözoğlu, bugün 39 yaşına girdi.

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Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nun doğum gününü böyle kutladı

İlerleyen yaşına rağmen sarı-lacivertlilerin sahadaki önemli isimlerinden olan Emre Belözoğlu için Fenerbahçe de bir kutlama mesajı yayınladı. İşte Süper Lig'de 4 büyüklerde forma giyen bazı yıldızların doğum günü tarihleri...

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Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nun doğum gününü böyle kutladı

Vedat Muriç - 24 Nisan 1994

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Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nun doğum gününü böyle kutladı

Max Kruse - 19 Mart 1988

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Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nun doğum gününü böyle kutladı

Adil Rami - 27 Aralık 1985

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