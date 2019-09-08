Fenerbahçe'nin büyük değişimi

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 3 haftada oynadığı futbol ve yakaladığı istatistiklerle geçen sezona göre büyük bir değişime imza attı.

Fenerbahçe'de geride kalan 3 haftada geçen sezona göre yaşanan değişim kendini gösterdi. Geçtiğimiz sezon uzun süre alt sıralardan kurtulamayan Fenerbahçe'de, yalnızca kötü futbol değil, huzursuzlukta vardı. Sarı-lacivertliler, bu sezona ise iyi bir başlangıç yaptı. Güzel futbolun yanısıra takımdaki arkadaşlıksa en üst seviyelere çıktı. 1 yıl içinde oynanan futbolla birlikte takımdaki arkadaşlıki rakiplerin, rakiplerin bakış açısına kadar birçok şey değişti. 2018-2019'da oynadığı futbol ve üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını bir hayli üzen Fenerbahçe, bu sezon kazanmayı alışkanlık haline getirme hedefiyle yola çıktı.

İlk 3 haftada 2 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, özellikle hücümdaki etkili futboluyla Türkiye'nin değil avrupanın en iyileri arasına girmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon 1.3 gol ortalaması yakalayan Fenerbahçe, geride kalan 3 haftada bu sayıyı 2.7'ye taşımayı başardı. Öte yandan geçen sezon 4.2 isabetli şut ortalamasıyla oynayan sarı-lacivertliler, bu sezon maç başına 7.0 isabetli şut ortalaması yakaladı. Fenerbahçe'nin en etkileyici yükselişi topa sahip olma oranında yaşandı. Sarı-lacivertliler geçen sezon yüzde 55 topa sahip olma oranında kalırken, bu sezon geride kalan haftalarda maç başına 546 isabetli pas yapmayı başardı.