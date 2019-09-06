06 Eylül 2019, Cuma
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Fenerbahçe taraftarı ne düşünüyor?
Fenerbahçe kadrosunu bir çok önemli isimle güçlendirdi. Peki sarı-lacivertli taraftarlar yapılan transferlerden memnun mu? İşte Fenerbahçeli taraftların yeni transferler hakkında görüşleri...
06.09.2019
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