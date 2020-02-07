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Mevlüt Erdinç kupada kendine geldi

Fenerbahçeli Mevlüt Erdinç, Ziraat Türkiye Kupası'nda gollerine devam ediyor. Kırklarelispor filelerini 2 kez sarsan Mevlüt son iki kupa mücadelesinde 3 gole ulaştı.
07.02.2020

Fenerbahçeli Mevlüt Erdinç Ziraat Türkiye Kupası'nda kendini buldu.

Süper Lig'de henüz golle tanışamayan Mevlüt, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor maçının ardından Kırklareli'nde de sahneye çıktı.

Milli futbolcu Fenerbahçe'nin çeyrek final ilk maçında GMG Kırklarelispor'u 3-0 yendiği mücadelede 2 kez ağları sarsarken etkili bir futbol sergiledi.

Son dönemde formunu artıran Mevlüt Erdinç, ligde yeniden şans istediğini gösterdi.

Tecrübeli forvet Süper Lig'de geride kalan dönemde 4 maçta sadece 39 dakika forma giydi.

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