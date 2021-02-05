Hıncal Uluç'tan İrfan Can Kahveci değerlendirmesi! "Fenerbahçe'nin tek karı..."

A Spor'un duayen yorumcularından Hıncal Uluç, Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci'yi değerlendirdi. Uluç, "Fenerbahçe'nin bu transferden tek karı, Galatasaray'ın elinden oyuncu aldım demesidir" açıklamasında bulundu. Ayrıca Hıncal Uluç, sarı lacivertlilerin kadrosunun çok geniş olduğunu da dile getirdi. İşte o sözler...

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