16 Aralık 2021, Perşembe
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Hıncal Uluç'tan çarpıcı Vitor Pereira yorumu! "Ağzıyla kuş tutsa..."
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Uluç, "Pereira ağzıyla kuş tutsa, 'kuş geldi Pereira'nın ağzına kondu' diyor benim medyam. Üçlü savunma bir hücum sistemidir.Tabelaya bakıp kimi istiyorlarsa ona göre yazıyorlar." dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
16.12.2021
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