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FENERBAHÇE HABERLERİ - Sosa Beşiktaş derbisinde forma giyecek mi? "Pereira dengesiz..."
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç öncesinde Teknik Direktör Vitor Pereira'nın hangi isimleri sahaya süreceği merak konusu. Son haftaların formda ismi Jose Sosa'nın Beşiktaş derbisinde forma giymesi bekleniyor. Ancak A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Sosa'ya değindi. Özbostan, "Sosa oynadığında iyi oynadı ama Pereira dengesiz olduğu için bir oynatıyor bir oynatmıyor. Oyuncu iyi oynadığında bile gelecek hafta süre bulamayabiliyor. Ben oynatacağını sanmıyorum." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
17.12.2021
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