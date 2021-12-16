FENERBAHÇE HABERLERİ - Ve Fenerbahçe görüşmeyi gerçekleştirdi! Joachim Löw...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yerine isim bakılmaya devam ediyor. Kredisi yok denecek kadar az seviyeye düşen Portekizli teknik direktörle sarı lacivertli ekibin yolları Beşiktaş derbisinden sonra ayrılabilir. Kenan Koçak ve Slaven Bilic'in gündemde olduğu biliniyor. Ancak bu iki ismin yanında Joachim Löw'un de adı anılıyor. A Spor muhabiri Ahmet Kul Selim son durumu açıkladı. Kul, "Gündeme 2 isim geliyor. Slaven Bilic ve Kenan Koçak. Joachim Löw şu durumda gelecek gibi durmuyor çünkü sezon ortasında takım çalıştırmak istemiyor. Ayrıca gelecek sezon işine dönmeyi düşünüyor. " dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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