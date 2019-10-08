"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp"

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka, bu sezon şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi.

"Fenerbahçe'de forma giymekten çok mutluyum. kariyerimde başka büyük takımlarda ve büyük liglerde de oynadım ama Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte daha önce hiç oynamadım. Taraftarın takıma yönelik tutkusunu ve aşkını yakından hissediyorsunuz. İstenilen sonuçları alamazsak tarafların hayal kırıklığını, iyi sonuçlar aldığımızda ise taraftarın sevincini görebiliyorum. şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Çok iyi bir kaptanımız var, Emre Belözoğlu. Şampiyonluk için ne gerektiğini biliyor ve büyük bir tutkuyla oynuyor. Onun bizi doğru adımlarla şampiyonluğa ulaştıracağından eminim. Çok iyi bir takım kurduk, ancak yeni bir ekibiz ve daha iyi olmamız gerek. Sezon ilerledikçe daha iyi olacağız. Galatasaray Fenerbahçe maçlarının eşsiz bir derbi atmosferi var ve bunu sahada yaşayabilmek harika. Kadıköy'de oynayacağımız rövanş maçını şimdiden heyecanla bekliyorum. İsviçre'ye karşı oynayacağımız maç çok önemli , bizi zor bir mücadele bekliyor. Euro 2020'de yer alabilmek için elimizden geleni yapacağız"