08 Temmuz 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe taraftarıyla buluştu

Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçeli futbolcular ile sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, taraftarlarla buluştu.
08.07.2019

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