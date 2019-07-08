08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe taraftarıyla buluştu
Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçeli futbolcular ile sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, taraftarlarla buluştu.
08.07.2019
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