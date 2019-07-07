07 Temmuz 2019, Pazar
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Cenk Ergün: "Fernando, Sevilla'yla anlaştığını söyledi"
Galatasaray eski sportif direktörü Cenk Ergün, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında Galatasaray'da forma giyen Fernando'nun Sevilla'ya transferi hakkında son detayları paylaştı. Fernando'yla İspanya'ya transferi hakkında görüştüğünü ifade eden Ergün, "Kısa bir süre önce Fernando'yla görüştüm. Bana 'Sevilla'yla anlaştım. Bana sorarsan birkaç güne kadar transfer tamamlanır' dedi.
07.07.2019
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