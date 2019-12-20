20 Aralık 2019, Cuma
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Garry Rodrigues Beşiktaş derbisinde yok
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues, Beşiktaş derbisinde yok. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında rakibine yaptığı sert faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.
20.12.2019
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Garry Rodrigues'e yaptığı hareket sebebiyle 2 maç ceza verdi.
29 yaşındaki futbolcu, cezasının ilkini İstanbulspor ile oynanan kupa maçında çekti... Garry Rodrigues, hafta sonunda oynanacak Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyecek.
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