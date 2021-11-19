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Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı öncesi Serkan Korkmaz'dan Mesut Özil itirafı! "Pereira karar veremez"

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, 'Spor Ajansı' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Fenerbahçe'de Mesut Özil'in ilk 11'de oynama kararını Vitor Pereira'ya bırakamazsın" dedi. (FB spor haberleri)
19.11.2021
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