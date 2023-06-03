Galatasaray Fenerbahçe derbisini böyle değerlendirdi! "Stresli olacak taraf..."
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. A Spor yorumcusu Suat Umurhan, dev derbi öncesi değerlendirmelerde bulundu. Umurhan, "Sadece futbol düşünecek olması G.Saray için avantaj ama F.Bahçe'nin ikincilik durumundan olma ihtimali olduğu için daha stresli olacaktır." ifadelerini kullandı. | Galatasaray Fenerbahçe haberleri (GS FB derbi haberi)
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