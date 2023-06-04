FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu: Arda Güler'in kalçası biraz kalkmış!
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler'i eleştirdi. Toroğlu, "Bugün Arda'da şunu gördüm. Arda'nın kalçası biraz kalkmış. Biraz 'Ben yapayım, ben çıkayım' havasında. Erken öten horozun kelleyi koparırlar." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri
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