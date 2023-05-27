Flaş Jorge Jesus sözleri! "Seneye de kalırsa..."
A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Sabah Sporu programında Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Alpaslan, "Ben Jesus'u başarılı olarak görüyorum. 1 sezonda farklı oyuncularla farklı bir oyun anlayışı sundu. Kupa şansı da halen devam ediyor. Seneye de Jesus ile devam edilirse çok daha farklı bir takım izleriz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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