Flaş Süper Kupa sözleri! "Fenerbahçe ve Galatasaray kendilerine göre haklı"
2023 Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılılar Mauro Icardi'nin golüyle ilk dakikada 1-0 öne geçti. Sahaya U-19 takımıyla çıkan sarı-lacivertliler ise 2. dakikada sahadan çekildi ve hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti. Bu durumu değerlendiren A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, "Fenerbahçe ve Galatasaray kendilerine göre haklı. Fenerbahçe, protesto yapacaksa A Takım ile gelebilirdi." ifadelerini kullandı.
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