SON DAKİKA: Fenerbahçe Süper Kupa maçında sahadan çekildi! İşte o görüntüler
Fenerbahçe, Galatasaray ile karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçının 3. dakikasında sahadan çekildi. Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti. Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular kutlamalara başlayıp taraftarları ile sevinç yaşadı. Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları verecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)
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