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Flaş sözler! "Derbi Dolmabahçe'de oynansaydı..."
A Spor yorumcusu Ender Alkan, Son Sayfa programında Fenerbahçe - Beşiktaş maçına dair değerlendirmelerde bulundu.
27.12.2019
A Spor yorumcusu Ender Alkan, Son Sayfa programında Fenerbahçe - Beşiktaş maçına dair değerlendirmelerde bulundu. Alkan, "Maç Dolmabahçe'de oynansaydı Cüneyt Çakır, Vida'nın pozisyonunda penaltı verirdi." ifadelerini kullandı.
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