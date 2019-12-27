Fenerbahçe Ozan Tufan ile 2024 yılına kadar sözleşme uzattı

A Spor muhabiri Göktuğhan Argın, Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Ozan Tufan ile sözleşme uzatmasını değerlendirdi. Ozan'ın efsane olmak istediğini söyleyen Argın, 'Fenerbahçe'deki ikinci döneminde takımın en önemli isimleri arasına girdi' dedi.

"OZAN EFSANE OLMAK İSTİYORUM DEDİ"

Fenerbahçe'nin önemli bir futbolcusuydu. Özellikle Alanyaspor'da geçirdiği dönemden sonra kendini çok geliştirdi. Fenerbahçeliler çok bekliyordu, soru işaretleri vardı. Taraftarlar 'acaba rakip kapar mı' diye düşünüyordu. Ozan Tufan kaptan olarak efsane olmak istiyorum dedi. Manşet olacak bir söz.

Fenerbahçe'nin kaptanı Ozan olarak kalmak istiyorum diyen Ozan Tufan, bu sözüyle dile getirmişti. Rakamlar ve süre olarak bazı spekülasyonlar vardı, onu da açıklığa getirelim. Ozan hiçbir zaman önüne konan maddelere takılmadı ve menajerine ne gerekiyorsa onu yap talimatı vermişti. Tabiki maddiyat da birnevi önemli. Maaş konusunda iyileştirme yapıldı.

Ara transferde Fenerbahçe'nin ilk resmi transferi diyebiliriz. Ozan Tufan, Fenerbahçe'deki ikinci döneminde en önemli isimleri arasında girdi.