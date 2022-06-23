FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil'den dikkat çeken paylaşım
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kadro dışı kalan Mesut Özil, bireysel olarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalarından bir video paylaşan tecrübeli futbolcu, paylaşımına "Hazır kalırsanız, hazırlanmanıza gerek kalmaz." notunu düştü. (FB spor haberi)
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