29 Ocak 2021, Cuma
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Flaş İrfan Can Kahveci yorumu! "Mesut Özil olduğu için..."
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bilgiç, "Takımda Mesut olduğu için İrfan Can Fenerbahçe'ye gelmek isteyebilir." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
29.01.2021
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