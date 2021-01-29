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Flaş İrfan Can Kahveci yorumu! "Mesut Özil olduğu için..."

A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bilgiç, "Takımda Mesut olduğu için İrfan Can Fenerbahçe'ye gelmek isteyebilir." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
29.01.2021
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