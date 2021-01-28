Zeki Uzundurukan: Emre Belözoğlu ön görüşmede Galatasaray ne verirse biz...

Transferi en çok merak edilen isimlerin başında gelen İrfan Can Kahveci konusunda A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan flaş bir açıklamada bulundu. Uzundurukan, "Emre Belözoğlu ön görüşmede Başakşehir kulübüne, "İrfan Can için Galatasaray ne veriyorsa biz 500 bin Euro fazlasını vereceğiz" diye konuşmuş dedi.

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