28 Ocak 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Zeki Uzundurukan: Emre Belözoğlu ön görüşmede Galatasaray ne verirse biz...
Transferi en çok merak edilen isimlerin başında gelen İrfan Can Kahveci konusunda A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan flaş bir açıklamada bulundu. Uzundurukan, "Emre Belözoğlu ön görüşmede Başakşehir kulübüne, "İrfan Can için Galatasaray ne veriyorsa biz 500 bin Euro fazlasını vereceğiz" diye konuşmuş dedi.
28.01.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Canlı yayında flaş yorum! "Mesut Özil mükemmel bir karakter"
- Flaş açıklama! "G.Saray İrfan Can'ı alamazsa..."
- Trabzonspor kafilesi stadyuma ulaştı
- Trabzonspor'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
- "Başakşehir'deki hiçbir futbolcuyla ilgili temasımız olmadı"
- Volkan Demir Fenerbahçe'nin Ligin İlk Yarısındaki Performansını Yorumladı! / A Spor
- Sabah Sporu - 28/01/2021
- GOL | Başakşehir 0-1 Trabzonspor
- Trabzonspor kafilesi stadyuma ulaştı
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları